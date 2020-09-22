Afyonkarahisar ve Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, Konya'da yakalanan ve "mahrem imam" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Eylül'de Konya'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirilen ve "mahrem imam" olduğu öne sürülen zanlı S.K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Afyonkarahisar ve Denizli'de, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de düzenlenen operasyonda, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen "askeri okullardan ilişiği kesilen" 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların emniyette verdiği ifadeler ile HTS analizleri doğrultusunda yapılan çalışmada ise örgütün "mahrem imamı" olduğu belirlenen S.K. 20 Eylül'de Konya'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirilmişti.