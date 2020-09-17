FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar ve Denizli polisinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik 6 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün mahrem imamları olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen "askeri okullardan ilişiği kesilen" 6 zanlıyı yakalamak için emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar ve Denizli'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla Afyonkarahisar'da M.Ö., M.K., O.M.P., N.Y. ve Ö.F.T. ile Denizli'de Ü.K. gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR