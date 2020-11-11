Afyonkarahisar merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheliler Nedim B, Levent A. ve Muktalip U'nun, işlemleri için Afyonkarahisar'a getirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının "banka kredi kartlarının kötüye kullanılması" ile "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında tespit ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar merkezli Antalya ve Kocaeli 'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

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