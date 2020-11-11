Afyonkarahisar merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar merkezli Antalya ve Kocaeli'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının "banka kredi kartlarının kötüye kullanılması" ile "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında tespit ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, sabah saatlerinde zanlıların Antalya ve Kocaeli'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüpheliler Nedim B, Levent A. ve Muktalip U'nun, işlemleri için Afyonkarahisar'a getirildiği bildirildi.
- Kaynak: AA
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