Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve Antalya'daki 25 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve Antalya'daki 25 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar'daki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ndeki (AMATEM) sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlılardan 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise salıverildi.

Olay

10 Ocak'ta jandarma ekiplerince, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve Antalya'daki 25 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar sağlık kontrolleri için il merkezindeki AMATEM'e getirilmişti.

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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