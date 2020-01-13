Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve Antalya'daki 25 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve Antalya'daki 25 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar'daki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ndeki (AMATEM) sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlılardan 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise salıverildi.

Olay

10 Ocak'ta jandarma ekiplerince, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve Antalya'daki 25 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar sağlık kontrolleri için il merkezindeki AMATEM'e getirilmişti.

Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz
Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler

Son Dakika Haberleri
04:38 Niğde'de evde yangın: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
04:36 Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere... - Son Dakika
04:14 Venezuela'da mahkeme Parra'dan AN Başkanı seçildiği oturumun kayıtlarını istedi - Son Dakika
03:30 Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
03:13 Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 04:46:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]