Son dakika haberi | Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

04.03.2022 10:54

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Dinar ilçesi ile iki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

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Sinop'ta 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi Sinop'ta 12 uyuşturucu sentetik ecza hapı ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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