AFYONKARAHİSAR Mevsimlik işçiler alacaklarının ödenmesini istedi - Son Dakika

Mevsimlik işçiler alacaklarının ödenmesini istedi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Selcik ve Bekteş köyleri yakınlarında konaklayan mevsimlik tarım işçileri, salatalık tarlasında 2,5 ay çapa ve hasat yapmalarına rağmen 100 bin lira üzerinde alacaklarının ödenmediğini iddia etti. Jandarmaya şikayetçi olduklarını söyleyen işçiler, alacaklarının ödenmesini istedi.

Şanlıurfa'dan Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş ve Selçik köyü bölgesine yaklaşık 3 ay önce gelen mevsimlik işçiler bölgeye çadır kurarak, burada yaşarken bölgede iki ortak olduklarını söyleyen bir üreticiyle anlatıştı. Bu üreticinin haşhaş hasatını yapan mevsimlik işçiler, daha sonra ise 58 dekar civarındaki salatalık tarlasında çapa ve hasat için çalıştı. 2,5 ay içerisinde işçiler, kişi başı 80 lira olan alacaklarının 100 bin lirayı bulunduğunu, işini yaptıkları ortaklardan birine ulaşamayınca, diğer ortaktan paralarını tahsil edemediklerini söyleyerek, jandarmaya şikayetçi oldu. İşçiler savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

'ORTAKLARIN BİRİ GİTMİŞ, KAÇMIŞ'

İşçilerin 'dayı başı' olduğunu söyleyen Mehmet Bakbalan (65), "7'nci ayın birinde buraya geldik. Bu adamların işlerine başladık. Haşhaş işini bitirdik. Ondan sonra salatalık çapasına döndük. Salatalık çapasını bitirdik. Salatalık yetişti. Salatalık toplamaya devam ettik. 'Ha bugün ha yarın kardeşim ihtiyacımız var. Fabrika bize verecek biz size vereceğiz', oyaladılar bu güne kadar. Ortakların biri gitmiş, kaçmış. Biri de diyor ki 'Ne haliniz varsa görün'. Yav kardeşim 50- 60 nüfus var burada, bu durumda biz ne yapacağız? Alacağımız 100 bin liranın üstünde. Sandıklı'daki bu adam 'gidin kardeşim bu ortağım gelene kadar benden bir şey beklemeyin' diyor. Biz de şikayetimizi jandarmaya bildirdik. Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

'BİZİ DOLANDIRDI'

İşçilerden Fatih Yalovaç, "Yaklaşık 2,5 aydır buradayız. Bu garibanlar ile bu gördüğünüz insanlar ile 2,5 aydır bu salatalık tarlasındayız. Çalıştık 2,5 aydır bütün işlerini yaptık. Bir adamda çalıştık. Ama bunlar 2 ortaklar. Bu 2 adam bizi dolandırdı. İşlerini bitirdiler. Fabrikaya olan borçlarını ödediler. Ama şu garibanların bir hakkını ödemediler. Vicdansızlar. Şu bebeklerin haline bir bakın, 3 günlük bebek salatalık tarlasında doğdu" diye konuştu.