AFYONKARAHİSAR Minibüste 4 kilo metamfetamine 3 tutuklama - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Minibüste 4 kilo metamfetamine 3 tutuklama

Minibüste 4 kilo metamfetamine 3 tutuklamaAfyonkarahisar'da, takibe alınan minibüste 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Minibüste 4 kilo metamfetamine 3 tutuklama Afyonkarahisar'da, takibe alınan minibüste 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldıkları ve plakası belirlenen minibüsü, 15 Haziran Pazartesi günü Afyonkarahisar- Kütahya yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki E.S., E.Y. ile H.O. polis ekiplerince gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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