Afyonkarahisar Motokros Pisti'ne dünya çapında ödül

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, 2019 yılının 'En İyi Padok' ödülüne layık görüldü.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın yankıları sürüyor. Dünya genelinde 18 ayaktan oluşan şampiyona sonunda, organizatörler arasında yapılan değerlendirmeye göre Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye etabına, 'En İyi Padok' ödülü verildi. Böylece Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi, 'Turkey MXGP En İyi Altyapı' ödülünün ardından 2019 yılının 'En İyi Padok' ödülüne layık görüldü.



MXGP Ödülü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke tarafından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e takdim edildi. Dünya Motosiklet Federasyonu tarafından böylesi anlamlı bir ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Zeybek, "Bu ödül Türkiye'nin onuru, Afyon'un gururu" dedi.



Zeybek: "Çok güzel bir pist hazırlandı"



Seçimlerden hemen sonra Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve belediye ekipleriyle el ele vererek pistte yeni düzenlemeler ve yeni ilaveler yaparak yarışa hazır hale getirdiklerini söyleyen Başkan Zeybek, "Çok güzel bir pist hazırlandı. Geçtiğimiz yıl alınan ödülün bu sene ikincisini Afyonkarahisar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerek Afyonkarahisar'ın gerekse ülkemizin tanıtımı için gerçekten mükemmel bir organizasyondu. Dünyada sadece 5 ülkenin alabilmiş olduğu ödüllerden birini Afyonkarahisar'a kazandırdık. Önümüzdeki yıl inşallah daha farklı bir organizasyonla yine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Organizasyonu himayelerine alarak bize bu onuru yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Afyonkarahisar Valimiz Mustafa Tutulmaz, belediye çalışanlarımız, federasyon yetkililerimiz olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Akülke: "2018'de de en iyi alt yapı ödülü almıştı"



Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e şükranlarını sundu. Akülke, "2018 en iyi altyapı ödülü ile başlayan serüven, bu sene Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde valimiz ve belediye başkanımızın büyük destekleriyle yapılan bu organizasyonla 2019'u da boş geçirmedi. Bu ödül, Dünya Motosiklet Federasyonu tarafından sadece 5 ülkeye tamamen takımlar ve sporcuların oylamalarıyla yapılan bir ödüldür. Biz de beş ödülden bir tanesine, 'En İyi Padok' ödülünü alarak onurlandık, gururlandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Valimiz Mustafa Tutulmaz, destekleriyle bize güç veren Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek olmak üzere tüm çalışan kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR