AFYONKARAHİSAR - Motokros şampiyonalarının final yarışları tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları sona erdi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, Türkiye, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 140 sporcu katıldı.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda MX kategorisinde birinciliği Şakir Şenkalaycı, ikinciliği Eray Esentürk, üçüncülüğü Murat Başterzi kazanırken MX1'de Mustafa Çetin, ikinciliği Batuhan Demiryol, üçüncülüğü Galip Alp Baysan elde etti.

MX2 kategorisini Emircan Şenkalaycı birinci, Ata Kahvecioğlu ikinci, Ömer Ucum ise üçüncü sırada tamamladı.

MX 85 cc kategorisinde birinci Baran Bulut Kocaman, ikinci Ali Akkafa olurken üçüncülüğü Selen Tınaz göğüsledi.

MX 65 cc kategorisinde birinci Efe Okur, ikinci Ahmet Berkay Sarıay, üçüncü Kerem Yılmaz olurken 50CC kategorisinde birinciliği Poyraz Bor, ikinciliği Ahmet Akif Ulusan, üçüncülüğü ise Almila Vartemel elde etti.

Veteran kategorisinde Hüseyin Neziroğlu birinci, Engin Kır ikinci, Fahrettin Altınkök ise üçüncü oldu.

BMU Motokros Şampiyonası

BMU Motokros Şampiyonası MX kategorisinde birinciliği Şakir Şenkalaycı (Türkiye), ikinciliği Marin Dimitrov Marınov (Bulgaristan), üçüncülüğü ise Zoran Karanfılovskı (Romanya) elde etti.

MX1 kategorisinde birinci Michael Ivanov (Bulgaristan), ikinci Kouzis Panagıotıs (Yunanistan), üçüncü ise Mustafa Çetin (Türkiye) oldu.

MX 50 cc kategorisinde yarışı Poyraz Bor (Türkiye) birinci, Ahmet Akif Ulusan (Türkiye) ikinci, Almira Vartemel (Türkiye) üçüncü tamamladı.

"Geçtiğimiz yıl 85 takım Afyonkarahisar'da kampa girdi"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, motokros şampiyonalarına katılan sporcuları Afyonkarahisar'da ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın termal otele sahip tek il olduğumuzu anımsatan Zeybek, "27 bin yatak kapasitemiz var. Yani termalin başkentiyiz. Gene mermerde Türkiye'nin başkentiyiz. Yumurta borsasında Türkiye borsasını Afyonkarahisar belirler. İçinde bulunduğumuz Spor Kompleksi olarak da 2 tane daha Avrupa standartlarında antrenman sahası yapıyoruz." dedi.

İnşallah Süper Lig takımlarını da Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutlu olacaklarını ifade eden Zeybek, "Geçtiğimiz yıl 85 takım Afyonkarahisar'da kampa girdi. Organizatörlerin özellikle Afyonkarahisar'ı tercih etmelerinin nedeni otellere yürüyüş mesafesinde olması, statların çok güzel, bakımlı olması." ifadelerini kullandı.