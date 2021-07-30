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Afyonkarahisar, motokros yarışlarında 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayacak - Son Dakika

Afyonkarahisar, motokros yarışlarında 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayacak

30.07.2021 11:01

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte eylül ayında düzenlenecek 9. ayak "MXGP of Turkey" ile 10. ayak "MXGP of Afyon" yarışları için kente yurt içi ve dışından 100 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte eylül ayında düzenlenecek 9. ayak "MXGP of Turkey" ile 10. ayak "MXGP of Afyon" yarışları için kente yurt içi ve dışından 100 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine, 2021 yılındaki 9. ayak MXGP of Turkey'i festival şeklinde 1-5 Eylül'de gerçekleştirileceğini söyledi.

10. ayak yarışının da Afyon'da yapılacağını hatırlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"MXGP of Afyon ismiyle 7-8 Eylül'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 10. ayak yarışlarını gerçekleştireceğiz. Bu iki büyük spor organizasyonuyla da yurt içi ve dışından 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda inşallah, bu etkinlikler de kent ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır."

Afyon potansiyeli

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de MXGP of Turkey'in 2018 ve 2019 yıllarında Afyonkarahisar'da yapıldığını anımsattı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nin "en iyi pist", "en iyi altyapı" ile "en iyi padok" ödüllerini aldığını hatırlatan Akülke, "Bu ödüllerle birlikle, pistin konumu itibarıyla 5 yıldızlı otellere yakınlığı, sağlık imkanları ve altyapı mükemmelliyeti Afyonkarahisar'ı uluslararası arenada gündeme getirmişti. Salgın nedeniyle yapamadığımız 2020'deki yarışından sonra bu yılki MXGP of Turkey'i Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4-5 Eylül'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapacağız." diye konuştu.

Akülke, MXGP of Turkey'in yanına Afyonkarahisar Belediyesiyle kente bir ayak yarışı daha kazandırmak için Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM), takımlar ve sporcularla yaklaşık 6 aydır kulis çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin salgın sürecini en iyi şekilde yürüttüğüne dikkat çeken Akülke, şöyle konuştu:

"Takımlar ile sporcular, özellikle ikinci yarışında Afyonkarahisar'da düzenlenmesi için inanılmaz derecede baskı yapmışlar. Bunun yanı sıra diğer ülkeler de yarışın kendi ülkelerinde yapılması gerektiğine inanıyordu. İkinci yarışın alınması konusuyla ilgili ülkeler arasında çekişme vardı. Fakat, Afyonkarahisar'ın altyapısı nedeniyle müjdeyi verdik. 'MXGP of Afyon" markasıyla 7-8 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'nın 10. ayağını da Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. TMF olarak biz de Türkiye ve Afyonkarahisar'a ikinci bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz."

1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye MotoFest'in de 3 gün daha uzadığına dikkat çeken Akülke, " 7-8 Eylül'deki 'MXGP of Afyon' ile birlikte festival, 3 gün daha uzadı. Toplamda 8 güne çıkan Türkiye MotoFest'te yeni sürprizler olacak. İnşallah bu festival ilerleyen yıllarda daha büyük bir organizasyon haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar, motokros yarışlarında 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayacak
Afyonkarahisar, motokros yarışlarında 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayacak
Afyonkarahisar, motokros yarışlarında 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayacak
Afyonkarahisar, motokros yarışlarında 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayacak

Karahisar, Turkey, Afyon, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar, motokros yarışlarında 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayacak - Son Dakika Spor


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