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AFYONKARAHİSAR - Motor sporları parkuru tam not aldı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Motor sporları parkuru tam not aldı

06.09.2021 12:07

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Afyonkarahisar'daki motor sporları parkurunu takımların ve pilotların çok beğendiğini belirterek, "Parkur yöneticisi ile görüştüm.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Afyonkarahisar'daki motor sporları parkurunu takımların ve pilotların çok beğendiğini belirterek, "Parkur yöneticisi ile görüştüm. 200'ün üstünde grand prix'ye gittiğini, organize ettiklerini, bu kadar mükemmel bir grand prix yarışını bitirmediğini anlattı, bize teşekkür etti." dedi.

Baysan, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası yarışlarına ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Özellikle takımların, sporcuların Afyonkarahisar'daki organizasyondan çok memnun olduğunu aktaran Baysan, "İki kaza oldu. Bunların tesisle, pistle hiç alakası yoktu, pilotaj hatasıydı. İki gün sonra yine grand prix yarışlarımız var. Avrupa ve Open sınıflarının yarışları var." diye konuştu.

Parkurun sürprizlerle dolu olarak 9. ayağa hazırlandığını belirten Baysan, şunları kaydetti:

"Değişik rampalar, değişik enstantaneler ekliyoruz. Parkuru, yapısı itibarıyla takımlar ve pilotlar çok seviyor. Parkur yöneticisi ile görüştüm. 200'ün üstünde grand prix'ye gittiğini, organize ettiklerini, bu kadar mükemmel bir grand prix yarışını bitirmediğini anlattı, bize teşekkür etti. Güzel bir yarış oldu. Motor sporlarına gönüllü olan herkesi mutlaka yarın ve çarşamba günkü yarışlara bekliyoruz."

"Eksiksiz bir yarış nasıl yapılıyor bunu dünyaya Afyonkarahisar'dan gösterdik"

Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye etabının daha önce ödül aldığını hatırlatarak, "Güzel bir parkur. Bundan sonra artık biz dünyada bir şeyi referans almıyoruz. Gerçekten dünyada biz çıtayı çok yükselttik. Dünya artık Afyonkarahisar'daki parkuru örnek alıyor. Eksiksiz bir yarış nasıl yapılıyor bunu dünyaya Afyonkarahisar'dan gösterdik." ifadelerini kullandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağında MXGP kategorisinde birinci olan Hollandalı Jeffrey Herlings de Afyonkarahisar'daki parkuru beğendiğini ifade etti.

Sekizinci ayağın kendisi için iyi geçtiğini ve keyif aldığını anlatan Herlings, "Geçen seneki yarış, Kovid-19 nedeniyle yapılmadı. Çarşamba günü kazanmak için yeni bir şansımız var. Buraya daha sonra tekrar gelmek isterim. Çarşambayı dört gözle bekliyoruz. Güzel bir parkur. Geçmesi biraz zor ama burada olmaktan keyif alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR - Motor sporları parkuru tam not aldı
AFYONKARAHİSAR - Motor sporları parkuru tam not aldı
AFYONKARAHİSAR - Motor sporları parkuru tam not aldı
AFYONKARAHİSAR - Motor sporları parkuru tam not aldı

Grand Prix, Karahisar, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AFYONKARAHİSAR - Motor sporları parkuru tam not aldı - Son Dakika Spor


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