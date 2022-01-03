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Afyonkarahisar ocak ayı İGM toplantıları başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar ocak ayı İGM toplantıları başladı

03.01.2022 16:14
Afyonkarahisar ocak ayı İGM toplantıları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi ocak ayı olağan meclis toplantıları başkan Burhanettin Çoban yönetiminde başladı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi ocak ayı olağan meclis toplantıları başkan Burhanettin Çoban yönetiminde başladı.

İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk oturumun açılışında konuşan İGM başkanı Çoban, yeni yılın hayırlı olmasını diledi.

Yeni yılda da tüm Afyonkarahisar köylerine yatırım yapmaya devam edeceklerini dile getiren Çoban, şunları söyledi:

"Yeni yıl tüm insanlara güzellikler getirsin. İnşallah hastanesi olmayan, okulu olmayan yuvası olmayan yiyecek ekmeği olmayan insan, hayvan canlı kalmaz. Yeni yıl tüm canlılar için güzel bir yıl olur dile umut ediyorum. İlk toplantımız ve bundan sonra yapacağımız toplantılar hayırlara vesile olsun."

Daha sonra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek imzalı gündem dışı gönderilen iki madde meclis üyelerine okunarak ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan maddeler meclis üyelerine okunarak, ilgili komisyonlara gönderildi.

Ayrıca İl Encümenine il genelindeki maden ocaklarının ruhsat sürelerinin 5 yıl uzatılması için yetki verilmesi talebi de komisyonda görüşülecek.

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Burhanettin Çoban, Karahisar, Yeni Yıl, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar ocak ayı İGM toplantıları başladı - Son Dakika


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