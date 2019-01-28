Afyonkarahisar Oda Kültürü Sandıklı'da Yaşatılıyor
2 saat önce
Afyonkarahisar'da, Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği, düzenledikleri etkinliklerle oda kültürü yaşatmaya çalışıyor.
Afyonkarahisar
'da, Sandıklı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği, düzenledikleri etkinliklerle oda kültürü yaşatmaya çalışıyor. Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri Kültür Evi'nde yaptıkları etkinliklerle oda kültürünü canlandırdı. Dernek üyeleri, ilçedeki gençleri misafir ederek köy ve mahalle odalarında oynanan oyunları canlandırdı. Türküler ve yöresel oyun havaları eşliğinde oyunlarla renklenen gecede, tel helva da yapılara ikram edildi. Geçmişte mahalle ve köy odalarında oynanan 'yüzük', 'uzun eşek', 'çat pat', 'topuk düğme', 'yattı kaktı' ve 'patates çekme' oyunları sergilendi.
Dernek Başkanı Ekrem Çavuş, oda kültürünün giderek unutulduğunu söyledi. Bu kültürün yok olması bir cinayettir diyen Başkan Çavuş, Fırsat buldukça gençlerin özelikle yeni kuşağın, bu kültür ile tanışması için bu tip etkinlikler düzenliyoruz. Özelikle çocukları çağırdık. Onlar hiç yaşamamışlar bu kültürü. Onların görmesini istedik. Bu kültür canlı bir şekilde görsünler istedik. Bu kültür atalarımızdan miras kaldı ve onu yaşatmamız lazım. Derneğimizin kuruluş amacı oda bu Kültürü yaşatmak ve onu gelecek kuşaklara aktarmak diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
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