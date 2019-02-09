Afyonkarahisar Öğrencilerden İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım
34 dakika önce
Öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileye yardımSandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulundu.
Öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileye yardım Sandıklı
Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri 'Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulundu.
Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü 11'inci sınıf öğrencileri muhasebe öğretmeni Mürsel Bıyık, rehber öğretmen Gülsüm Konuk'un yardımıyla 'Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında aldıkları erzakları Zafer Mahallesi
Muhtarı Gazanfer Altıntaş
'ın tespit ettiği yardıma muhtaç aileye verdi. Aileye yiyecek erzak alan öğrenciler evinde ziyaret etti. Aileyle sohbet eden öğretmen ve öğrenciler zaman zaman aileyi ziyaret edeceklerini söyledi.
Muhasebe öğretmeni Mürsel Bıyık, 'Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında okul başkanımız başkanlığında Muhasebe Bölümü 11'inci sınıf öğrencilerimiz bir aileye yardımda bulunalım istemişler. Biz de aracılık ettik. Bu organizasyonumuz çocuklarımızın emeği, biz sadece aracılık ettik. Sağ olsun mahalle muhtarımız da bize yardımcı oldu dedi.
Muhasebe Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Can Samet Kırmaç da Öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gelerek proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında bize muhtarımız ve öğretmenlerimiz yardım etti. Yardıma muhtaç insanların geneline yardım etmek isteriz ama elimizden geleni kadarıyla yardım edebildik. Elimizden gelen desteği yaptık diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:59 Kaynak: DHA
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