Afyonkarahisar öğrencilerden mehmetçiğe özel video - Son Dakika

Öğrencilerden Mehmetçiğe özel video

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 420 lise öğrencisi İdlib'deki Mehmetçiğe destek verdikleri bir video hazırladı. Videoda, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okunurken, öğrenciler ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek isteyen Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri özel bir video hazırladı. 420 öğrenci Mehmetçiğe destek için okul bahçesinde toplandı. Bir kız öğrenci eline mikrofonu alıp, bahçede dolaşarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bu sırada öğrenciler de bahçedeki alanda toplanıp, ay yıldız simgesi oluşturdu. Kız öğrenci İstiklal Marşı'nın 9 kıtasını okurken, son kıta ise tüm öğrenciler tarafından birlikte okundu. Etkinlik, öğrencilerin ellerindeki Türk bayrağı simgeli kırmızı renkli balonları sallamasıyla sona erdi.

Öğrencilerin hazırladığı bu çalışma drone ile havadan da görüntülendi. Müzikle süslenen video görüntüleri okul ve öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.