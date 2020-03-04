Afyonkarahisar öğrencilerden mehmetçiğe özel video - Son Dakika
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Afyonkarahisar öğrencilerden mehmetçiğe özel video

6 saat önce

Öğrencilerden Mehmetçiğe özel videoAFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 420 lise öğrencisi İdlib'deki Mehmetçiğe destek verdikleri bir video hazırladı.

Öğrencilerden Mehmetçiğe özel video

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde 420 lise öğrencisi İdlib'deki Mehmetçiğe destek verdikleri bir video hazırladı. Videoda, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okunurken, öğrenciler ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek isteyen Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri özel bir video hazırladı. 420 öğrenci Mehmetçiğe destek için okul bahçesinde toplandı. Bir kız öğrenci eline mikrofonu alıp, bahçede dolaşarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bu sırada öğrenciler de bahçedeki alanda toplanıp, ay yıldız simgesi oluşturdu. Kız öğrenci İstiklal Marşı'nın 9 kıtasını okurken, son kıta ise tüm öğrenciler tarafından birlikte okundu. Etkinlik, öğrencilerin ellerindeki Türk bayrağı simgeli kırmızı renkli balonları sallamasıyla sona erdi.

Öğrencilerin hazırladığı bu çalışma drone ile havadan da görüntülendi. Müzikle süslenen video görüntüleri okul ve öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Afyonkarahisar öğrencilerden mehmetçiğe özel video

Şuhut, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:37 Kaynak: DHA
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