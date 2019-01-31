Afyonkarahisar Öğretmen ve Öğrencileri Lösemili Çocuklar İçin Saçlarını Bağışladı

Afyonkarahisar'da özel bir teknik kolejin öğretmeni Çiğdem Akan ve öğrencileri saçlarını lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı.

Afyonkarahisar'da özel bir teknik kolejin öğretmeni Çiğdem Akan ve öğrencileri saçlarını lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı. Öğretmen Çiğdem Akan, Saç bağışı bu hastalıkta çok önemli ve uzun bir süreç. Biz bir mutluluk yaratmak istedik. İnşallah bunu başaracağız dedi.



Afyonkarahisar'daki özel bir kolejde tarih öğretmeni Çiğdem Akan, kanser tedavisi sonucu saçsız kalan özellikle çocuklar hastalar için saçlarını bağışlama kararı aldı. Çiğdem Akan uzattığı saçlarını kestirip peruk yaptırarak bağışlarken, bunu gören 6 öğrenci de öğretmenlerini örnek alarak, saçlarını bağışladı. Saçlarının en 30 santimlik bölümünü kuaförde kestiren öğrenciler, bunları da Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Onkoloji Hastanesi'ne kargo aracılığıyla gönderdi. Saçların burada peruk haline getirilerek, kanser tedavisi gören çocuk hastalara verileceği belirtildi.



'ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİK'



Öğretmen Çiğdem Akan, kanser hastası çocukların yüzünü güldürmek için saçlarını uzatarak bağışladığını söyledi. Akan, Çağımızın hastalığı kanser. Yakın çevremdeki insanların yaşamış oldukları bu hastalık ve sonrasında meydana gelen durumlardan böyle bir düşünce çıktı bende. Hastalığın tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar, kemoterapi saçların dökülmesine sebep oluyor. Bu saç dökülmesi insanlarda hem maddi hem de manevi psikolojik sıkıntılara yol açabiliyor. Bununla ilgili bazı sosyal projelerin varlığını keşfettim. Saçların kesilerek orijinal olması gereken boya gibi yapay ilaçların kullanılmadığı orijinal saçlardan peruk yapıldığını öğrendim. Ben de böyle bir projeyi başlatmak istedim. Öncelikle kendi saçlarımı kestirerek öğrencilerime gösterdim, anlattım bu projeyi. Onlar da bana destek oldu bu konuda. Birçok öğrencimiz saçlarını kestirdi projeye destek olmak için. Biz de lösemili çocuklara peruk olması, onların yüzünde gülümseme yaratmak için böyle bir proje yaptık dedi.



'SAÇLARIMIZI GAZİANTEP'E GÖNDERDİK'



Kesilen saçların Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara gönderileceğini aktaran Çiğdem Akan, gönderdikleri saçların hastanede çocuklara eğitim veren öğretmen Nesibe Gerek tarafından alınacağını anlattı. Çiğdem Akan, Haberlerde gördüm. Nesibe Hanımın Onkoloji Hastanesinde sınıf öğretmeni olarak o hastanede bulunan çocuklara eğitim vermek için bulunduğunu gördüm. Öncelikle kendisiyle iletişim kurdum. Saçlarımı bağışlamak istediğimi ve çocuklara peruk yaptırmak istediğimizi söyledik ve bağlantı kurduk. Bunun için de saçlarımızın en az 30 santim olması gerekiyordu. O yüzden uzatmaya başladığımda 'Neden uzatıyorsun artık saçlarını kestirsen' gibi tepkiler aldım ama bağışlamak istediğimi söyleyince ve öğrencilerime bunu anlatınca tepkiler çok iyiydi. Herkes destek olmak istedi hatta benimle birlikte uzatanlar ve kestirmek isteyenler oldu. Saç bağışı bu hastalıkta çok önemli ve uzun bir süreç. Biz bir mutluluk yaratmak istedik. İnşallah bunu başaracağız öğrencilerimle birlikte diye konuştu.



'ÖĞRETMENİM BENİM FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİ'



Okulun 11. sınıf öğrencisi Şeydanur Koçer, saçlarını kesme gibi bir fikri olmadığını fakat öğretmeniyle görüştükten sonra fikrini değiştirdiğini söyledi. Koçer, Bu proje içime sindi ve hemen kestirdim. Saçlarımın cidden gideceği yer çok güzel bir yer. Birilerinin mutluluğuna sebep olacaksam çok güzel bir şey bu dedi.



'BAŞKA ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN'



12. sınıf öğrencisi Beyza Görgülü, annesine bir ay önce kanser tanısı konulduğunu anlatarak, annesiyle birlikte 1 ay hastanede yattığını kaydetti. Görgülü, Annem hastanede ilaç tedavisi gördü. O yüzden annemin saçları döküldü ve kestik. Bu duruma hassas olduğum için saçlarımı kestirdim. Başka çocuklar mutlu olsun diye kestirdim. Biz mutlu olamadık diye böyle bir şey yaptım diye konuştu.



'ÇOK MUTLU OLDUM'



Projeye saçlarını kestirerek destek olan 11. sınıf öğrencisi Dilara Canan, saçlarını çok sevdiğini ve günlük baktığına vurgu yaptı. Öğretmenlerinin projeden bahsetmesiyle saçlarını kestirmeye karar verdiğini anlatan Canan, Öğretmenimiz 'çocuklar mutlu olacak' dediğinde katılmak istedim. Açıkçası böyle bir projede rol alacağım için çok mutlu oldum dedi.



'BAŞKASININ MUTLULUĞU OLMAK GÜZEL BİR ŞEY'



12. sınıf öğrencisi Begüm Örten de Saçım uzun olduğu için kestirdiğim zaman arkadaşlar tepki gösterdi. Ama bu projede yer aldığım için çok mutlu oldum. Çünkü başkasının mutluluğu olmak güzel bir şey. Öğretmenim sayesinde bu projeye katıldım diye konuştu.

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