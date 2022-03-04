AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Tatbikatın gerçekleştirildiği okul

Depremden korunma anları

Öğrencilerin tahliye edilmesi

Vali Gökmen Çiçek'in ekipleri ziyaret etmesi

Okulun bahçesine kurulan deprem çadırı

Vali Çiçek'in öğrencilerle sohbet etmesi

Vali Gökmen Çiçek'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da il genelinde 845 okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesindeki tatbikata Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü katıldı.

Çiçek, Afyonkarahisar'ın deprem riski yüksek iller arasında yer aldığını belirterek "Afyonkarahisar'da 31 tane diri fay hattının olduğunu biliyoruz. Kurtuluşun şehri Afyonkarahisar'da her an afetlere hazır olmamız gerektiğini bilincindeyiz." diye konuştu.

Tatbikatının yapıldığı okulda Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı çorba dağıttı.