AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 19:00

Tatbikatın gerçekleştirildiği okul Depremden korunma anları Öğrencilerin tahliye edilmesiVali Gökmen Çiçek'in ekipleri ziyaret etmesi Okulun bahçesine kurulan deprem çadırı Vali Çiçek'in öğrencilerle sohbet etmesi Vali Gökmen Çiçek'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Okullarda "Deprem Anı ve...

Tatbikatın gerçekleştirildiği okul

Depremden korunma anları

Öğrencilerin tahliye edilmesi

Vali Gökmen Çiçek'in ekipleri ziyaret etmesi

Okulun bahçesine kurulan deprem çadırı

Vali Çiçek'in öğrencilerle sohbet etmesi

Vali Gökmen Çiçek'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da il genelinde 845 okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesindeki tatbikata Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü katıldı.

Çiçek, Afyonkarahisar'ın deprem riski yüksek iller arasında yer aldığını belirterek "Afyonkarahisar'da 31 tane diri fay hattının olduğunu biliyoruz. Kurtuluşun şehri Afyonkarahisar'da her an afetlere hazır olmamız gerektiğini bilincindeyiz." diye konuştu.

Tatbikatının yapıldığı okulda Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı çorba dağıttı.

AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
500
Vali Çiçek: 'Afyonkarahisar'da 31 diri fay hattı bulunuyor' Vali Çiçek: 'Afyonkarahisar'da 31 diri fay hattı bulunuyor' Okullarda deprem tatbikatı yapıldı Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Gökmen Çiçek, Karahisar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 19:07:21. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement