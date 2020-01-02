Afyonkarahisar önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptı - Son Dakika

Afyonkarahisar önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptı

6 saat önce

Önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptıAFYONKARAHİSAR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce park halindeki başka bir otomobile ardında da kaldırımdaki ağaca çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı.

Önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptı

AFYONKARAHİSAR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce park halindeki başka bir otomobile ardında da kaldırımdaki ağaca çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da Aralık ayında meydana gelen bir trafik kazasının mobese görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, caddede ilerleyen bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafında park halindeki başka bir otomobile, ardından da sol taraftaki kaldırımda bulunan ağaca çarparak durduğu anlar yer aldı.

Afyonkarahisar önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptı

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
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