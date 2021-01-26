Afyonkarahisar OSB arazisi yatırımcılar için genişliyor - Son Dakika

Afyonkarahisar OSB arazisi yatırımcılar için genişliyor

Vali Çiçek: "Yatırım için yer isteyen ve bekleyen tüm yatırımcıya yerimiz hazır"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması sebebiyle yatırımcılara yer tahsisi konusunda sıkıntı yaşanılan merkez Organize Sanayi Bölgesi arazisinde yeni kamulaştırmaların başladığını kaydederek, OSB'nin genişleyeceği müjdesini verdi.

Vali Çiçek, beraberinde milletvekilleri ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile birlikte OSB yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay ile toplantı yaptı. Toplantıda uzun süredir beklenen OSB'nin alanının genişletileceği müjdesi verildi. Toplantıda konuşan Vali Çiçek, kent istihdamına büyük katkı sağlayan ve 314 parsel, 284 işletme ile yaklaşık 9 bine yakın çalışanın istihdam edildiği merkez OSB'nin genişletileceğini ifade etti. Vali Çiçek, " Ankara'ya yakın olması, yolların kavşak noktasında olması, yatırımcılar açısından cazibe merkezi olmamızı ve onların Afyonkarahisar'ı tercih etmesini sağlıyor. Öyle tahmin ediyorum ki bu hızla gittiğimizde çok daha büyük firmalar ve yatırımlara ev sahipliği yapacağız. Bugün beklenen müjdeyi artık verebiliriz. OSB'yi genişletiyoruz. Yatırım için yer isteyen ve bekleyen tüm yatırımcıya yerimiz hazır. Birkaç ay içinde hazır olarak yeni alana tüm yatırımcıları yatırım yapmaya davet ediyoruz. Kent için en güzel haberlerden birini aldık. Emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Kamulaştırma çalışmaları başladı. İnşallah daha büyük ve daha güzel bir OSB'ye önümüzdeki yıl kavuşuruz" dedi.

"El birliğiyle yatırımcıları Afyonkarahisar'a çekelim"

Toplantıda konuşan Başkan Zeybek ise belediye olarak OSB'de daha fazla yatırımcıya yer açmak daha fazla istihdam, daha fazla üretim sağlanması için harekete geçtiklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Ama büyük firmalar için yerimiz kalmamıştı. OSB'nin genişlemesi ile ilgili çalışmalarımız sürüyordu. Daha önce topluca yapılacak parselleme işleminin parsel bazında da yapılabileceği müjdesi gelince bizler de elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. İstimlak olayında biz devredeyiz, alt yapı konusunda da destek olacağız. El birliğiyle yatırımcıları Afyonkarahisar'a çekelim ve daha çok istihdam sağlayalım. Bu toplantı inşallah hayırlara vesile olur."

Toplantıda yapılacak öncelikli çalışmalar, genel sorunlar ve OSB yönetiminin talepleri görüşülerek istişarelerde bulunuldu.