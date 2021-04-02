(AFYONKARAHİSAR)Otizmli öğrenciler havaya mavi balon bırakarak dikkat çekti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Okul öğretmenleri ve öğrenciler havaya mavi balon bırakarak 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününe dikkat çekti.

Özel Eğitim Uygulama Okulu spor salonunda düzenlenen farkındalık gününe Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik otizmli bireylerin öğretmenleri eşliğinde müzik dinletisi ile devam etti. Öğrencilerin gösteri yaptığı esnada aileler de o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. Ardından öğrencilerin daha önce hazırladıklarını otizm ağacına Müdür Yalçın ile okul yöneticileri eliyle mavi damga bastı.

Günün anısına kesilen pastanın ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 2 Nisan Otizm Farkındalık gününü kutlayarak konuşmasına başladı. Yalçın konuşmasına şöyle devam etti:

"Engel bedende değildir, beyindedir. Dolayısıyla bu çocuklarımız bizim aslında farklı yönlerinin daha üstün olduğu farklı yeteneklerinin bulunduğu çocuklarımızdır. Bu çocuklarımızın gerek yaşam becerilerini gerek hayat becerilerini kazanma adına hepimizin hem eğitimciler hem de aileler olarak seferber olmamız gerekiyor. Bizim her zaman için önceliğimiz bu çocuklarımızdır. Dolayısıyla inşallah bu çocuklarımıza öğretmenlerimizin gayret ve çabalarıyla ailelerimizin de desteğiyle hayata hazırlamaya sosyal becerilerine kazandırmaya çabalamaya devam edeceğiz."

Etkinlik, öğrencilerin okul öğretmenleriyle birlikte 2 Nisan otizm farkındalık gününe dikkat çekmek için havaya mavi balkon bırakmasıyla program son buldu.