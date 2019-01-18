Afyonkarahisar Otobüste Fenalaşan Çocuğu Sürücü Hastaneye Yetiştirdi

Otobüste fenalaşan çocuğu sürücü hastaneye yetiştirdiAFYONKARAHİSAR'da, annesi ile bindiği halk otobüsünde fenalaşan kız çocuğu, otobüs şoförü Halis Karakaya tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Otobüste fenalaşan çocuğu sürücü hastaneye yetiştirdi



AFYONKARAHİSAR'da, annesi ile bindiği halk otobüsünde fenalaşan kız çocuğu, otobüs şoförü Halis Karakaya tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.



Olay; dün saat 20.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Uydukent Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait Yüntaş A.Ş. Otobüs İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Halis Karakaya'nın kullandığı halk otobüse, Uydukent-Express seferini yaptığı sırada ismi açıklanmayan kadın ve 5 yaşlarındaki kızı bindi. Kısa süre sonra kız çocuğu rahatsızlandı. Yolcuların bilgi vermesi üzerine Halis Karakaya hattan çıkarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Çocuğu ve annesini hastaneye bırakan Karakaya, daha sonra seferine devam ederek yolcularını duraklara götürdü.



Diğer yandan otobüsteki o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Araç kamerasındaki görüntülerde anne ve diğer yolcuların kız çocuğuna yardım ettiği görülüyor. Görüntülerde, yolcuların bilgi vermesi üzerine sürücü Halis Karakaya'nın güzergahından çıkması ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gelmesi de yer alıyor.

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