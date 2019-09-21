Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Afyonkarahisar otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralı

47 dakika önce

Otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde önce başı boş ata ardından da refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Keleç (72) yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 2 kişi ve at yaralandı.

Otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde önce başı boş ata ardından da refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Keleç (72) yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 2 kişi ve at yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Yeni Sanayi Sitesi karşısında sabaha karşı 04.30 sularında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine hareket halindeki Hüseyin Keleç'in kullandığı 26 NH 083 plakalı otomobil önce yola çıkan sahipsiz ata çarptı ardından da refüje çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Keleç olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araktaki Cemile Keleç (72) ve Beyza Nur Karakum (24) ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Keleç'in cenazesi savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazada hafif yaralanan at ise tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Afyonkarahisar otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralı

Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Neslican Tay, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Eski karısını öldüren cani konuştu: Ben oraya 100 TL karşılığında başka bir kadınla birlikte olmak için gittim Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı Baltalı cinayetin zanlısı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:53:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar otomobil ata çarptı 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]