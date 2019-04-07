Afyonkarahisar Otomobil Takla Attı 3 Yaralı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sularında Afyonkarahisar- Antalya
karayolunun 85'inci kilometresindeki Ballık
kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar yönüne giden Hüseyin Karaaslan'ın (36) kullandığı 20 AK 524 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak refüje ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Karaaslan ile araçta yolcu olarak bulunan Zekiye Karaaslan (34) ve Kaan
Aslan (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:45 Kaynak: DHA
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