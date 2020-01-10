Afyonkarahisar otomobil tır'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinden otomobilin kömür yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolun 70'inci kilometresi Gökçealan Köyü yakınlarında meydana geldi. Hasan Çakır idaresindeki 03 BR 768 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 70. kilometresindeki Gökçealan köyü mevkiinde, aynı yönde seyir halindeki Haydar Sözen yönetimindeki 49 DD 835 plakalı kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Ayhan Kök olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Hasan Çakır ve eşi Serap Çakır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayhan Kök'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

TIR Şoförü Hasan Sözen, "Akaryakıt istasyonundan çıktım ve hareket halindeydim. Bir ses geldi. Mecburen durdum. Otomobilin arkadan aracıma çarptığını gördüm. Her yer dağılmış. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.