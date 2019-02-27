Afyonkarahisar Otomobilde Silahlı Alacak Borç Kavgası 2 Yaralı

Otomobilde silahlı alacak borç kavgası 2 yaralıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilde otururken, alacak borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada M.Ç.'nin tabancayla ateş açtığı İsmail Ç. ve Soner D. yaralandı.

Otomobilde silahlı alacak borç kavgası 2 yaralı



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilde otururken, alacak borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada M.Ç.'nin tabancayla ateş açtığı İsmail Ç. ve Soner D. yaralandı. Kaçan saldırgan ise gece jandarmaya teslim oldu.



Olay, Sandıklı'ya bağlı Yunus Emre Mahallesi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan 34 TH 8413 plakalı otomobille Sandıklı'ya gelen İsmail Ç. ve Soner D., Sandıklı- Akin köyü yolu üzerinde M.Ç. ile buluştu. İsmail Ç., Soner D. ve M.Ç. otomobilde oturdukları sırada iddiaya göre aralarında alacak borç anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, otomobilin arka koltuğundaki M.Ç. yanında getirdiği tabancayla İsmail Ç. ve Soner D.'ye ateş etti. İsmail Ç. ve Soner D. çeşitli yerlerinden yaralanırken, M.Ç. ise olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İsmail Ç. ve Soner D. ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Olaydan sonra kaçan M.Ç. ise ruhsatsız tabancasıyla birlikte dün gece İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan M.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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