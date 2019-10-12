Afyonkarahisar otomobille traktör çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Otomobille traktör çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Ayten Bölük (52) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Afyonkarahisar-Denizli karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Dinar'a bağlı Karahacılı köyünden ilçe merkezine doğru giden Dede Cüneyt Yıldırıcı'nın (50) kullandığı 80 KR 364 plakalı traktörle Salim Bölük'ün (67) kullandığı 06 BZ 0638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Salim Bölük ile aynı araçtaki Ayten Bölük ve traktör sürücüsü Dede Cüneyt Yıldırıcı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayten Bölük hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapalı kalan karayolu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.