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Afyonkarahisar pancar yüklü kamyon devrildi 1 yaralı

7 saat önce

Pancar yüklü kamyon devrildi 1 yaralıAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Pancar yüklü kamyon devrildi 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam Dinar- Başmakçı karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Tekin köyü mevkiindeki tarladan pancar yüklediği kamyonla Dinar- Başmakçı karayoluna çıkan Ramazan Açıkgöz (42) henüz bilinmeyen nedenle aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyon sol tarafına devrilirken, kasasında yüklü pancarlar yola saçıldı. Kazada şoför Ramazan Açıkgöz yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Ramazan Açıkgöz'ü Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Trafik polisleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yola saçılan pancarlar ise başka bir araca aktarıldı.

Afyonkarahisar pancar yüklü kamyon devrildi 1 yaralı

Başmakçı, Afyon, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:27 Kaynak: DHA
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