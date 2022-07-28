Afyonkarahisar polisinden yılın en büyük uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar polisinden yılın en büyük uyuşturucu operasyonu

28.07.2022 19:47

Afyonkarahisar polisinden yılın en büyük uyuşturucu operasyonu Narkotik köpek tepki verdi, söktüğü stepne lastiğinin için 13 kilogram metanfetamin ele geçirildi 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da durdurulan bir arazi aracında yapılan aramada,...

Afyonkarahisar polisinden yılın en büyük uyuşturucu operasyonu

Narkotik köpek tepki verdi, söktüğü stepne lastiğinin için 13 kilogram metanfetamin ele geçirildi

2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da durdurulan bir arazi aracında yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki verdiği stepne lastiğinin içinden 13 kilogram metanfetamin çıktı. Afyon polisi gerçekleştirdiği operasyonla son bir yılda en fazla uyuşturucu ele geçirdiği bir operasyona imza attı.

Olay, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Karahisar Köprülü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri arazi aracı olmak üzere iki aracın öncü artçı şeklinde ilerlediğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araçları takibe aldı. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra araçları durduran polis ekipleri ardından arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerin de kullandığı aramada arazi aracının stepne lastiğine köpeğin tepki vermesi üzerine lastik yerinden söküldü. Ardından havası alınan lastik polis tarafından levyeyle janttan söküldü. Sökülen lastiğin içinde ekipler toplam ağırlığı 13 kilogram olan metanfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından araçlarda bulunan 2'si yabancı uyruklu B.Seıdıshırvanı (37), H .Mahmoudıgonbadı ile Türk vatandaşı Z.A. ve İ.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon ise anbean polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin tepki vermesi üzerine aracın stepne lastiğinin sökülüp ardından uyuşturucunun ele geçirilmesi yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar polisinden yılın en büyük uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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