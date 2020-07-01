Afyonkarahisar polisine 4 yeni motosiklet - Son Dakika

Afyonkarahisar polisine 4 yeni motosiklet

Afyonkarahisar polisine 4 yeni motosiklet Denetimler aralıksız devam edecek Araması olan 74 kişi yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesine tahsis edilen yeni 4 adet motosikletin görevli personele teslimi yapıldı.

Afyonkarahisar polisine 4 yeni motosiklet

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Denetimler aralıksız devam edecek

Araması olan 74 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesine tahsis edilen yeni 4 adet motosikletin görevli personele teslimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen teslim programında 2 motosiklet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken diğer 2 motosiklette Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şehrin belirli noktalarında görev yapacak motosikletlerle ekiplerin olan etkinliğinin daha da artması bekleniyor.

Denetimler aralıksız devam edecek

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önleyici hizmetler kapsamında vatandaşlara daha iyi bir hizmet verebilmek için resmi olan mevcut ekip sayısını 5'ten 8'e çıkardı. Vatandaşlara daha güvenli ve huzurlu ortam sağlamak amacıyla polis- halk ilişkilerine gereken hassasiyet ve önem gösterilerek adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu hıdırlık, mesire alanı, fuar mesire alanı ve Erenler okullar bölgesi olmak üzere şehrin muhtelif giriş çıkış noktalarını da kapsayacak şekilde kontrol ve denetimler aralıksız devam edecek.

Araması olan 74 kişi yakalandı

Son zamanlarda yapılan uygulamalar kapsamında emniyet ekipleri 20 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet kurusıkı tabanca, 32 adet ruhsatsız tüfek, 71.33 gram esrar maddesi, 12.97 gram bonzai maddesi, 1.01 gram metamfetamin maddesi, araması olan 74 şahıs ve 1 adet tabanca, 236 adet fişek ele geçirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar polisine 4 yeni motosiklet - Son Dakika

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