Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar pompalı tüfekle vurulan vaşak, kurtarılamadı
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Afyonkarahisar pompalı tüfekle vurulan vaşak, kurtarılamadı

9 dakika önce

Pompalı tüfekle vurulan vaşak, kurtarılamadıDenizli'nin Tavas ilçesinde pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen vaşak, getirildiği Afyonkarahisar'daki merkezde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Pompalı tüfekle vurulan vaşak, kurtarılamadı

Denizli'nin Tavas ilçesinde pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen vaşak, getirildiği Afyonkarahisar'daki merkezde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Tavas ilçesi kırsalında dün vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde vaşak bulundu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar'dak Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) getirildi. Burada tedaviye alınan vaşağın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Vücudunda çok sayıda saçma tespit edilen vaşak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, şöyle konuştu

Sayıları gün geçtikçe azalan, doğa için gerekli olan ve koruma altındaki vaşağın silahla yaralanması bizleri çok üzdü. Vaşaklar, ülkemizde korunan hayvanlardan. Maalesef türleri, nesilleri tehlike altındadır. İnsanlardan uzak, ormanlık alanlarda yaşarlar. Küçük memelilere avcıdırlar. Çok büyük hayvanlara saldırdıkları da söylenir ama insana asla saldıracaklarını düşünmüyoruz. Bu değerli canlıya ateş edilmesi, neslinin tehlike altında olması, tabii ki doğa için de dönülmez bir kayıp. O nedenle biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum insanları. Tüm canlıların yaşam hakkı, en az insanlar kadar var ve doğal dengenin önemli bir parçası.

Afyonkarahisar pompalı tüfekle vurulan vaşak, kurtarılamadı

Tavas, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:57 Kaynak: DHA
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