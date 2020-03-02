Afyonkarahisar protokolünden İsmet Güral'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar protokolünden İsmet Güral'a ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Afyonkarahisar protokolünden İsmet Güral'a ziyaret

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar protokolünden İsmet Güral'a ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ı ziyaret etti.


Ziyarette, bölgedeki termal turizmi ile Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi yönündeki fikirler dile getirildi.


İsmet Güral, Vali Tutulmaz, Başkan Zeybek ve Hüsnü Serteser'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Ziyarette Güral Porselen Yönetim Kurul üyesi Ali Güral ve İcra Kurulu Başkanı Naci Pekcan da hazır bulundu. - KÜTAHYA

Mustafa Tutulmaz, Güral Porselen, İsmet Güral, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu
Altının kilogramı 322 bin liraya geriledi Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda toplanacak

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:31:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar protokolünden İsmet Güral'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]