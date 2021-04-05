Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu - Son Dakika

Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu

05.04.2021 15:18

AFYONKARAHİSAR'da hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgarda metruk bir evin sac çatısı uçtu.

AFYONKARAHİSAR'da hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgarda metruk bir evin sac çatısı uçtu. Havalanan çatı, komşu evin güneş enerjisini yıkıp, elektrik direğine zarar verdi, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda yaklaşık 20 bin liralık hasar meydana geldiği belirtildi.

Afyonkarahisar merkezdeki Burmalı Mahallesi 146 Sokakta sabaha karşı yaşanan olayda, Afyonkarahisar Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı ancak ev sahibi ile maddi olarak anlaşılmadığı için yıkılamayan metruk binanın sac çatısı saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Önce yandaki Remzi Esenlikler'e ait evin çatısındaki güneş enerjisi sistemini parçalayıp, çatısına zarar veren sac çatı, ardından sokaktaki elektrik direğine çarparak kırdı. Çatı daha sonra Mustafa Yalçın'a ait park halindeki 03 ABM 683 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olaydan sonra yaklaşık 20 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

'KİMSEYİ  MUHATAP BULAMIYORUZ'Uçan çatının arabasının üzerine düştüğünü belirten Mustafa Yalçın, özel sektörde asgari ücretle çalışan bir eleman olduğunu ifade ederek, "Komşularım kapımı çaldı ve 'arabanın üzerine sac devrildi' dedi. Şu gördüğünüz evin; iki ev arkasından yıkılma kararı verilen evin sacı, çatının sacı rüzgar nedeniyle kalkıyor geliyor, komşumun enerji sistemini parçalıyor. Benim taksimin üzerine düşüyor. Taksimde 10 bin liralık hasar var. ve biz ev sahibini de bulamıyoruz, kimseyi karşımıza muhatap da bulamıyoruz. Hasarımın giderilmesi istiyorum, benim zaten maddi sıkıntılarım var" dedi.'KOMŞULARIM HABER VERDİ'

Durumu komşularından öğrendiğini söyleyen Remzi Esenlikler de "Benim iki ev arkamda komşunun çatısı rüzgardan uçarak benim güneş enerjisine çarpıyor. Daha sonra evimin önündeki komşumun taksisinin üzerine düşüyor. Hem bende maddi hasar var hem de komşumun arabasında. Ben bunu 5 sene öncesi 2 bin 500 liraya yaptırdım. Şu anda 3-3 bin 500 lira arası. Kiremitlerim kırık, çatının omurgaları kırık. Eşim ameliyat oldu, oğlumun evinde kalıyorum. Komşularım haber verdi. 'Böyle böyle güneş enerjiniz devrildi, suyunuz akıyor' diye biz hemen geldik. Suları kestik, ben arabayı sonradan gördüm. Direkt evime girdim" diye konuştu.


Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu
Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu
Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu
Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu
Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu
Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu
Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu
Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu
Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu
Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu

Mustafa Yalçın, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgarda çatı otomobilin üzerine uçtu - Son Dakika


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