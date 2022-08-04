Afyonkarahisar'da bir kadının mide ameliyatının ardından ölmesi üzerine inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bir kadının mide ameliyatının ardından ölmesi üzerine inceleme başlatıldı

04.08.2022 20:13
Afyonkarahisar'da bir kadının mide ameliyatının ardından ölmesi üzerine inceleme başlatıldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi, bir kadının mide küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlattı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi, bir kadının mide küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlattı.

İddiaya göre, Emirdağ ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Serpil A, yaklaşık 2 ay önce mide küçültme ameliyatı olmak için AFSÜ Hastanesine başvurdu.

Geçirdiği ameliyatın ardından rahatsızlanan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Serpil A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi otopsinin ardından Emirdağ ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan Serpil A'nın ölümüne ilişkin basında çıkan haberler üzerine AFSÜ Hastanesi yönetimi inceleme başlattı.

Ameliyatı gerçekleştiren AFSÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akıcı, yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybeden Serpil A'nın, morbid obezite hastalığı nedeniyle tüp mide ameliyatı olmak istediğini belirtti.

Gerekli tetkikler ile olası riskler hakkında bilgilendirilmenin yapılması sonrasında, hasta tarafından onam formunun imzalanmasıyla ameliyatın gerçekleştirildiğini aktaran Akıcı, şunları kaydetti:

"Ameliyat başarıyla tamamlanmış ve hastamız taburcu edilmiştir. Ne yazık ki ameliyat sonrası gelişen çeşitli komplikasyonlar nedeniyle hastamızın iki ay süresince yoğun bakım ve servis bölümlerinde tedavisi yapılmıştır. Bu sürenin sonunda hasta ve yakınları 'taburcu olarak eve gitmek istediklerini' beyan etmişlerdir. Hekimleri olarak tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığını, bu aşamada hastanın taburcu olmasının ciddi ölüm riski doğuracağını kendilerine anlatmamıza rağmen taleplerinden vazgeçmeyerek hastaneden ayrılmışlardır."

Serpil A'nın bir yakını tarafından 3 gün sonra telefonla aranması sonucu Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kanlı kusma şikayeti ile giriş yapıldığını öğrendiğini kaydeden Akıcı, hastanın 112 Acil Servis aracılığıyla AFSÜ Hastanesine naklinin gerçekleştirildiği ifade etti.

Hastanın daha yakından takip edilebilmesi için yoğun bakım servisine alınması gerektiğini anlatmasına rağmen hasta yakınlarının bunu kabul etmediğini öne süren Akıcı, "Buna rağmen hastanın durumunun ciddiyetini göz önüne alarak tedaviyi sürdürdük ve yaklaşık iki saatlik ikna çabalarımız sonrası hastamızı yoğun bakım servisine alabildik. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hastamızı akciğer problemleri nedeniyle kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Akıcı, hastaya gerekli tüm girişimlerin titizlikle yapıldığını, hasta yakınlarından kaynaklanan geciktirme dışında herhangi bir tıbbi eksiklik ya da hata söz konusu olmadığını savunarak, bu konunun hastane yönetimi tarafından yapılacak inceleme sonucu da anlaşılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da bir kadının mide ameliyatının ardından ölmesi üzerine inceleme başlatıldı - Son Dakika

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