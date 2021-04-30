Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gençlik ofisi kurulacak - Son Dakika

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gençlik ofisi kurulacak

30.04.2021 14:21
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gençlik ofisi kurulacak, System.String[]

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Zafer Sağlık Külliyesi'nde gençlik ofisi kurulması için protokol imzaladı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Zafer Sağlık Külliyesi'nde gençlik ofisi kurulması için protokol imzaladı.

Prof. Dr. Okumuş, makam odasında düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, AFSÜ'yü daha başarılı, güçlü ve cazip bir üniversite kılabilmek için girişimlerde bulunmaya ve yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirtti.

İş birliği protokolüyle AFSÜ'nün spor başta olmak üzere farklı alanlarda birçok faaliyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle ortak yürütüleceğini aktaran Okumuş, şunları kaydetti:

"Zafer Sağlık Külliyesi'nde bir gençlik ofisi kurulmasına yönelik iş birliği için adım atmış olduk. İnşallah, pandemi kontrol altına alınıp öğrencilerimiz yüz yüze eğitime geri döndüklerinde, gençlik ofisimiz de kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Okumuş, rektörlük binası zemin katında kurulması planlanan gençlik ofisinde müzik, resim, el sanatları atölyeleri, bilgisayar çalışma odası, baskı hizmetleri odası, fitness salonu, sesli betimleme ve kitap okuma odası, kütüphane, mescit ve dinlenme salonlarının yer alacağını vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de Zafer Sağlık Külliyesi'nde kurulacak gençlik ofisinin üniversite öğrencilerinin farklı alanlardaki gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Üniversite, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gençlik ofisi kurulacak - Son Dakika


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