Afyonkarahisar'da üniversitedeki görevinden ayrılan hekimden "istifa" açıklaması - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da üniversitedeki görevinden ayrılan hekimden "istifa" açıklaması

03.08.2022 19:42
Afyonkarahisar'da üniversitedeki görevinden ayrılan hekimden "istifa" açıklaması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki (AFSÜ) görevinden ayrılan Doç. Dr. Mehmet Özen, istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki (AFSÜ) görevinden ayrılan Doç. Dr. Mehmet Özen, istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özen, gazetecilere, istifa etmesinde AFSÜ Rektörlüğü, dekanlık ve diğer akademisyenlerin ilgisinin olmadığını belirtti.

Kendisine hiçbir şekilde baskı yapılmadığını aktaran Özen, "Bu konu kapansın istiyorum. Bu açıklamayı yapma sebebim de üniversite ve hastane yönetimiyle diğer doktor arkadaşlarımla problemim olmadığıdır. Bana da herhangi bir mobbing ve baskı uygulanmamıştır. Çok rahat çalışma ortamım vardı." diye konuştu.

Sosyal medya hesaplarını kapattığını vurgulayan Özen, 2006 ve 2013'de yurt dışından teklif aldığını ancak kendisinin Türkiye'de kalmak istediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Mehmet Özen, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da üniversitedeki görevinden ayrılan hekimden 'istifa' açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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