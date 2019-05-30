Son Dakika Haberleri: AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da her gün 4 bin 500 kişiye iftar
Son Dakika Güncel Haber

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da her gün 4 bin 500 kişiye iftar

1 saat önce

Sandıklı'da her gün 4 bin 500 kişiye iftarAfyonkarahisar'da, Sandıklı İlçe Belediye tesislerinde özel aşçılar tarafından her gün 4 bin 500 kişi için iftar yemeği hazırlanıyor.

Sandıklı'da her gün 4 bin 500 kişiye iftar
Afyonkarahisar'da, Sandıklı İlçe Belediye tesislerinde özel aşçılar tarafından her gün 4 bin 500 kişi için iftar yemeği hazırlanıyor.
Sandıklı Belediyesi tarafından her gün yaklaşık 4 bin 500 kişiye iftar veriliyor. Hüdai Kaplıcalarında belediyeye ait yemekhanede 3 aşçı ve bir yardımcı, her gün saat 10.00 iftar için yemek hazırlamaya başlıyor. Yemekhane içerisinde yaklaşık 50 derece sıcaklıkta çalışan aşçılar, hazırladıkları yemekleri sefer tasları ve kazanlara dolduruyor. Sefer taslarına konulan yemekler belediye işçileri tarafından yardıma muhtaç ailelere ulaştırılırken, kazanlara konulan yemekler ise iftar çadırına ve mahalle iftarlarına gönderiliyor.
Aşçılardan 48 yaşındaki Ahmet Özer, çalışma ortamının yeni yapılan sosyal tesislerle daha güzel bir ortama dönüştüğünü ifade ederek, Ramazan nedeniyle 10 saati buluyor çalışmamız. Sıcak bir ortamda çalışıyoruz. Mahalle iftarlarında günlük 3 bin ila 3 bin 500 kişilik yemek çıkarıyoruz. İftar çadırı ve ihtiyaç sahibi aileler de dahil olmak üzere toplam 4 bin 500 kişilik yemek hazırlıyoruz dedi.
Yemekhanede inceleme yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Aşçılarımız belediyemizin görünmez kahramanları. Onlar bizleri en güzel yemekleri ve en güzel lezzetleriyle sofralarda buluşturuyor.
Hem iftar çadırımızda hem de gelemeyen vatandaşlarımıza yemek ikramında bulunuyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 365 gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaşıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu hizmeti veriyoruz dedi.
AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da her gün 4 bin 500 kişiye iftar
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:36 Kaynak: DHA
Afyon, Sandıklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz genç, kendisini cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadının tuzağına düşüp dayak yedi MHP Lideri Bahçeli, 50 il başkanını İstanbul seçimi için Ankara'ya çağırdı Son dakika! Beşiktaş'ta, çalışanlarını darp eden eğlence mekanı sahibi gözaltına alındı Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:49:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da her gün 4 bin 500 kişiye iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]