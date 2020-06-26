AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçe merkez ve köylerindeki 40 adrese jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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