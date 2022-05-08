AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

08.05.2022 22:23

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı.

Sandıklı Bölge Trafik ekipleri, Dinar-Sandıklı istikameti ve Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolunda denetim yaptı.

Denetimlerde tüm sürücülere, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca kadın sürücülere Anneler Günü dolayısıyla çiçek verildi.

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması

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BOŞ EV YANARAK KÜLE DÖNDÜ BOŞ EV YANARAK KÜLE DÖNDÜ Sandıklı'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması Sandıklı'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika
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