Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı.
Sandıklı Bölge Trafik ekipleri, Dinar-Sandıklı istikameti ve Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolunda denetim yaptı.
Denetimlerde tüm sürücülere, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" broşürleri dağıtıldı ve bilgilendirmeler yapıldı.
Ayrıca kadın sürücülere Anneler Günü dolayısıyla çiçek verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması - Son Dakika