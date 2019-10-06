Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar sandıklı'da yaylı ok atış kursu
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Afyonkarahisar sandıklı'da yaylı ok atış kursu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde herkesi yaylı okla tanıştırmak isteyen ve ata sporu yaylı oku yaşatmak isteyen Mevlüt Kızak, yaylı ok atışı kursu açtı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde herkesi yaylı okla tanıştırmak isteyen ve ata sporu yaylı oku yaşatmak isteyen Mevlüt Kızak, yaylı ok atışı kursu açtı.

Daha önce İzmir'de yaşayan Mevlüt Kızak, hobi olarak yaptığı atlı Türk okçuluğunu geliştirmek istedi. Kurslara katılan Mevlüt Kızak, atlı okçuluk antrenörlüğü belgesini aldı. Memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine dönüş yapan Mevlüt Kızak, herkesi yaylı okla tanıştırmak ve ata sporu yaylı ok atışını yaşatmak için Bedesten Çarşısı'nda yaylı ok atış kursu açtı. Ücretsiz olarak her gün akşamları gerçekleşen kursa isteyen her yaştan herkes katılabiliyor. Kursa 20'nin üzerinde çocuk yaşta sporcu katılırken, ilerleyen günlerde bu sayının artması ve yetişkinlerin de katılması bekleniyor.

Mevlüt Kızak, İzmir'de geleneksel atlı Türk okçuluğumuzu yapıyorduk. Resmi belgemizi aldık. Atlı okçuluk antrenörlüğü yapmaktayım. Benim isteğim Sandıklı'da herkesin yaylı oku eline bir kere de olsa alması. Yaylı okla tanışması. Bu bizim kendi kültürümüz, ata sporumuz. Ecdat mirasımız. Biz burada çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunarak yaylı okçuluğu geliştirmek için buradayız. Bay ve bayan arkadaşlarımızı yaylı okla tanıştırmak için buradayız dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Nur Aydın Ok atmayı bana bir arkadaşım anlatmıştı. Kitaplardan okuyordum zaten. Ama burada ok atmak çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ederim diye konuştu.

Afyonkarahisar sandıklı'da yaylı ok atış kursu

Sandıklı, İzmir, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
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