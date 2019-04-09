Afyonkarahisar Sandıklı'da Yıllar Sonra Bir İlk

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl, ilçede 39 yıl aradan sonra aynı partiden ikinci kez belediye başkanı seçilen isim oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl, ilçede 39 yıl aradan sonra aynı partiden ikinci kez belediye başkanı seçilen isim oldu.



Sandıklı'da Adalet Partisi'nden 1965 yılında seçimi kazanan Nimet Özçiftçi üç dönem daha seçimi kazanarak 1980 yılına kadar belediye başkanlığı görevini yaptı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçilen Osman Seyman ise ikinci döneminde Islahatçı Demokrasi Partisi adayı olarak seçimi kazandı. Sandıklı'da Nimet Özçiftçi'den sonra aynı partiden üst üste belediye başkanlığını kazanan olmazken, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kadar, Osman Seyman'dan sonra da aynı isim iki kez üst üste başkan seçilemedi. Mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl, 31 Mart'ta yeniden seçilerek, üst üste hem aynı partiden seçilen hem de ikinci dönemine seçilen başkan unvanını elde etti.



Başkan Mustafa Çöl, Bundan 39 yıl önce aynı partiden üst üste belediye başkanlığını kazanmış Nimet Özçiftçi belediye başkanımız vardı. 39 yıl sonra tarih tekrar tekerrür etti. Biz yüksek bir oy farkıyla belediye başkanı seçilmenin mutluluğunu yaşadık. Rabim inşallah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Halkın teveccühüne layık olabilmek, halkın istediğini yapabilmek vatandaş ile hemhal olabilmek bu sonuçlarda en etkili olan şeydi dedi.



Bundan sonraki ikinci döneminde Sandıklı'ya en güzel hizmetleri yapabilmek için elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Başkan Çöl, 30 yıl önce de ayrı partiden iki kez üst üste belediye başkanı seçilmişti. Ama aynı partiden iki defa üst üste belediye başkanı seçimi bizimle 39 yıl sonra tekrarlanmış oldu. O zaman ben de hayatta değildim. Şu an itibariyle 37 yaşındayım. Sandıklı'dan her dönem farklı bir partiden belediye başkanı oluyordu. Artık bizimle böyle bir algı da ortadan kalkmış oldu. Çok kıymetli Sandıklılı kardeşlerime teşekkür ediyorum diye konuştu.

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