Afyonkarahisar sandıklı-uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar sandıklı-uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu - Son Dakika

Afyonkarahisar sandıklı-uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu

7 saat önce

Sandıklı-Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştuAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü.

Sandıklı- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü. 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşan yolda önlem alındı.

Sandıklı ilçesinin, Uşak ve İzmir'e ulaşımını sağlayan Yavaşlar Köyü yakınlarındaki yolda, yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolda, 50 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte ve 1 metre derinlikte çukur oluştu. Ayrıca yol boyu çatlaklar meydana geldi.

Karayolları tarafından yola uyarı levhaları konularak, önlem alındı. Çöken yolun yanına tahliye yolu açılırken, Karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar sandıklı-uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu

Sandıklı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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