Afyonkarahisar şehidini uğurluyor - Son Dakika

Hatay'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın naaşı helallik alınması için baba evine getirildi. Büyük acı yaşayan şehit ailesi çocuklarının tabutuna sarılıp dokunarak gözyaşı dökerken, şehidin 2 yaşındaki oğlu ile kadın askerlerin ilgilenmesi ise herkesi duygulandırdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hassa yolu üzerinde askeri aracın kaza yapması sonucu Uzman Çavuşlar Halit Altun ve Necati Yatkak şehit düştü. Olayın ardından şehit Yatkak'ın cenazesi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyündeki baba ocağına son kez getirildi. Konvoy eşliğinde ambulans ile baba evine helallik alınması için getirilen naaşı gören babası Hayrettin, annesi Ummuhan Yatkak ve kardeşleri ambulanstan indirilen Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Aile üyelerini yakınları ve askerler sakinleştirmeye çalıştı.

Konvoy ile birlikte getirilen şehidin 2 yaşındaki Ayaz Yatkak ise, kadın askerleri kucağında aile üyelerine verildi. Küçük çocuklar ilgilenen kadın askerlerin üşümemesi için kafasına beresini takması ise görenlerin için ısıttı. Şehit Yatkak'ın naaşı helalliğin ardından cenaze namazı kılınması için köy meydanına götürüldü.

(Hayati Kanat/İHA)