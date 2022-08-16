Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı - Son Dakika
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Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı

16.08.2022 11:32
Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı

Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarda ticari taksi şoförü yol verme meselesi yüzünden tartıştığı araç sürücüsünü bıçakladı.

Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarda ticari taksi şoförü yol verme meselesi yüzünden tartıştığı araç sürücüsünü bıçakladı. Olaydan sonra kaçan taksi şoförü polisin takibi ile yakalandı.

Olay, kent merkezi Dörtyol mahallesindeki şehirlerarası otogarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin otopark bölümünde 03 T 0190 plakalı ticari taksinin sürücüsü R.Ş. ile 06 TDB 18 plakalı aracın sürücüsü M.V., arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, R.Ş., araçtan aldığı bıçakla M.V.'yi karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile kanlar içinden kalan M.V., bölgeye çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan R.Ş., ise polisin başarılı takibi sonrası Hasan Karaağaç mahallesinde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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AFYONKARAHİSAR'DA YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ AFYONKARAHİSAR'DA YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ ÖLDÜ ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı - Son Dakika
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