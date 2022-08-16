Olay, kent merkezi Dörtyol mahallesindeki şehirlerarası otogarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin otopark bölümünde 03 T 0190 plakalı ticari taksinin sürücüsü R.Ş. ile 06 TDB 18 plakalı aracın sürücüsü M.V., arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, R.Ş., araçtan aldığı bıçakla M.V.'yi karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile kanlar içinden kalan M.V., bölgeye çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı - Son Dakika

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