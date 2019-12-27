Afyonkarahisar şehit babasına yazdıkları cezayı, kendileri ödedi - Son Dakika
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Afyonkarahisar şehit babasına yazdıkları cezayı, kendileri ödedi

6 saat önce

Şehit babasına yazdıkları cezayı, kendileri ödediAfyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, yol kontrolü yapan Jandarma Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla, otomobil sürücüsü Abdurrahman Ö.

Şehit babasına yazdıkları cezayı, kendileri ödedi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, yol kontrolü yapan Jandarma Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla, otomobil sürücüsü Abdurrahman Ö.'ye eksik evrak nedeniyle kestikleri 235 lira cezayı, sürücünün şehit babası olduğunu öğrenince kendileri ödedi.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde trafik uygulaması yapan jandarma, durdurdukları bir otomobilin sürücüsünden ehliyet ve ruhsat sordu. Ayrıca belgelesi istedi. Sürücü Abdurrahman Ö.'nün verdiği evraklarda eksik olduğunu görünce de 235 TL ceza kesti. Jandarma Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla, ceza makbuzunu verdikleri sürücünün şehit babası olduğunu öğrendi.

ELİNİ ÖPÜP CEZAYI ÖDEDİLER

Bunun üzerine Marmara ve Yayla, Abdurrahman Ö.'nün elini öpüp başsağlığı diledikten sonra makbuzu geri aldı. İkili, 235 TL cezayı kendileri ödedi.

Abdurrahman Ö., Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya ulaşarak, yaşananı anlattı. Başkan Kumartaşlı da Dazkırı Kaymakam Vekili Mesut Coşkun'a bilgi verdi. Kaymakam Vekili Coşkun, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayarak teşekkür ettikten sonra Astsubay Zeki Marmara ve Uzman Çavuş Faruk Yayla'ya teşekkür belgesi ile plaket verdi.

İsmail Kumartaşlı da birer plaket ve teşekkür belgesi sunarak, Konuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdik. Görevli personel aralarında para toplayıp, cezaya ortak olmak istemiş. Ancak cezayı ödeyen iki askerimiz bunu kabul etmemiş. Şehit yakınları ve gaziler olarak desteklerinden ve hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyoruz dedi.

Afyonkarahisar şehit babasına yazdıkları cezayı, kendileri ödedi

Jandarma, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:55 Kaynak: DHA
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