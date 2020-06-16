AFYONKARAHİSAR Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü - Son Dakika

Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü

İSTANBUL'dan memleketleri Afyonkarahisar'a gelen Ahmet Dere ve ailesinin bulunduğu otomobile seyir halindeyken yıldırım isabet etti. Dere ve ailesinin yara almadan kurtulduğu olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da oturan Ahmet Dere, eşi ve kızıyla birlikte memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelmek üzere 14 Haziran Pazar günü yola çıktı. Eskişehir yakınlarında geldiklerinde Dere ailesinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken sağanak başladı. Hemen ardından aracın antenine yıldırım isabet etti. Yüksek akım nedeniyle aracın elektronik beyni devre dışı kalırken, Ahmet Dere ve ailesi büyük bir tehlike atlattı. Dere ailesi olaydan yara almadan kurtuldu. Çekici yardımıyla Afyonkarahisar'a getirilen araç ise bakıma alındı.

Seyir halindeki otomobile yıldırımın isabet ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.