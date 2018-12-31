Afyonkarahisar Sıcak Su Şelalesi Soğuktan Dondu
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 metre derinlikten çıkan termal sıcak suyun aktığı yapay şelale dondu.
Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 metre derinlikten çıkan termal sıcak suyun aktığı yapay şelale dondu.
Sandıklı'da yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Geçen hafta yağan karla birlikte sıfırın altına inen sıcaklıklar nedeniyle kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. 'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60- 62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su kayaların üzerinden akarken dondu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buharların çıktığı şelalede diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kaplıcaya gelen tatilciler donan şelaleyle birlikte hatıra fotoğrafı ve özçekim yaptı. İstanbul
'dan tatil için gelen İlyas Ergün, donan şelalede özçekim yaparken, Şelalenin yeraltından çıkan sıcak suları hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düşmesiyle birlikte donmuş. Çok güzel bir görüntü oluşmuş. Biz de bunları değerlendirmek açısından özçekim yaptık. İleride bir anı kalsın dedi. Yalova
'dan gelen Nurettin Yılmaz
da Bu şelalenin sarkıtları oluşması buraya ayrı bir güzellik katmış. Gece baktığımda hava sıcaklığı eksi 12 derece diyordu. Sabah
baktığımda ise eksi 6 diyordu. Tabii bu soğuk hava şelalede sarkıtları meydana getirmiş. Güzel bir görüntü olmuş. Aynı zamanda sıcak ve soğuğun bir arada olmasına neden oluyor diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:00 Kaynak: DHA
Ünlü Sunucu Uğur Arslan, Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi
Suda Yüzde 15 İndirim Yarın Başlıyor
Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı
Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi