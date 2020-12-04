AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Boş sokak ve caddelerden görüntüler

Polis ekiplerinin araçları durdurmasından görüntüler Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması

AFYONKARAHİSAR- (AA) -Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar'da Kent Meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda araç ve insan yoğunluğu azaldı. Kısıtlama öncesi vatandaşların kent merkezindeki bazı marketlerden alışveriş yaptıkları görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21.00'de başlayan kısıtlamayla birlikte şehirler arası yollar da dahil olmak üzere kentteki 7 uygulama noktasında araçları denetliyor ve sürücülere evlerine gitmeleri uyarısında bulunuyor.