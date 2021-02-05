Cadde ve sokaklar sakin - Son Dakika

AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde sakinlik hakim oldu.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.