Afyonkarahisar sosyal medyada 'öldürülmüş köpek' paylaşımına tepki - Son Dakika
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Afyonkarahisar sosyal medyada 'öldürülmüş köpek' paylaşımına tepki

6 saat önce

Sosyal medyada 'öldürülmüş köpek' paylaşımına tepkiAFYONKARAHİSAR'da, ölü sokak köpeğinin fotoğrafını, "Yetkililere seslenmiştim. Ama kulak veren, feryadımı duyan olmadı.

Sosyal medyada 'öldürülmüş köpek' paylaşımına tepki

AFYONKARAHİSAR'da, ölü sokak köpeğinin fotoğrafını, "Yetkililere seslenmiştim. Ama kulak veren, feryadımı duyan olmadı. Allah affetsin" mesajıyla paylaşan O.B., hayvanseverlerin tepkisini topladı. Gözaltına alınan O.B. ifadesinde, belediyelerin barınak yapması için böyle bir paylaşımda bulunduğunu fotoğrafları da internetten bulup paylaştığını söyledi.

Afyonkarahisar'da oturan O.B., dün gece sosyal medya hesabından ölü köpeğin fotoğrafını, "Yetkililere seslenmiştim. Ama kulak veren, feryadımı duyan olmadı. Allah affetsin" mesajıyla paylaştı. Fotoğrafın altına yapılan yorumlardan birine "Vurdum. Ne zehirleyeceğim" diye cevap veren O.B.'nin paylaşımına çok sayıda kişi tepki mesajları gönderdi.

Tepkilere, "Ben geceleri rahatça evime gidemeyecek miyim?" karşılığını veren O.B.'nin, 19 Aralık'ta yaptığı başka bir paylaşımda ise "Birisi çıkıp barınak mı yapacak, yoksa ben çıkıp hepsini ebedi bir yuvaya mı hapsedeyim? Gece 12 oldu mu sokak itlerinden geçilmiyor" diye yazdığı ortaya çıktı. Yine paylaşımlarından kendisinin de köpek beslediği anlaşılan O.B.'nin, Çin'de yapılan Liçi ve Köpek Yeme Festivali'ne tepki gösteren paylaşımda bulunması da dikkat çekti.

'MARDİN'DE CEREYAN EDEN BİR OLAYA AİT FOTOĞRAF'

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (AFHAYKO) Başkanı Ramazan Keskin, Çobanlar ilçesinde yaşayan O.B.'nin paylaşımlarını sosyal medyada gördükten sonra harekete geçtiklerini belirterek, olayın gerçekliğini araştırdıklarını söyledi. Keskin, "Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf geçmiş yıllarda Mardin'de cereyan eden bir olaya ait fotoğraf. Biz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile konuyu paylaşarak, inceleme yapılmasını istedik. Olayın gerçekliğini araştırmayı sürdürüyoruz. Şayet Çobanlar'da böyle bir durumun yaşandığını tespit edersek, şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatacağız" dedi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Çobanlar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'yi saat 16.00 sıralarında gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan O.B. polisteki ifadesinde, sokak köpeklerinin durumuna dikkat çekmek ve belediyelerin barınak yapması için böyle bir paylaşımda bulunduğunu, fotoğrafları da internetten bulup paylaştığını söyledi.

Afyonkarahisar sosyal medyada 'öldürülmüş köpek' paylaşımına tepki

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:43 Kaynak: DHA
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